Antalya'da konteynerde yangın; 5'i çocuk 6 ölü

Antalya'da konteynerde yangın; 5'i çocuk 6 ölü
Antalya Kepez'de meydana gelen yangında 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Vali Hulusi Şahin, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu, olayın sebebi ise henüz belirlenmedi. 5 yaralı bulunmakta, birinin durumu hayati tehlike arz ediyor.

VALİ ŞAHİN: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez'de 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının meydana geldiği olay yerinde incelemelerde bulundu. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu'nun da eşlik ettiği Vali Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu gece maalesef çok felaket bir hadise yaşadık. Bayram sabahına Antalyalılar, bu acı haberle uyandı. Kepez ilçesindeyiz. Burada gördüğünüz gibi seralar var. Sera işçilerinin kaldığı konteynerlerde bu gece sebebi henüz tespit edemediğimiz bir yangın çıkıyor ve 3 konteyner alev alıyor. Burada bir anne ve 5 çocuğu, en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında olmak üzere 6. Sera işçisi ve çocuklarını kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralı var. Yaralılardan birinin durumu hayati tehlike kaydıyla takip ediliyor. Diğerlerinin durumu iyi. 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Milletimizin başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. Öte yandan dumandan etkilenen 4 kişinin yanı sıra söndürme çalışmalarına yardım eden bir kişinin de hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Konteynerlerin yanındaki bir hafif ticari aracın da yandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

