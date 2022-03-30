Son dakika haberi | Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan kız çocuğunu itfaiye kurtardı

ZEYTİNBURNU'nda bir apartmanda elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangında, evde mahsur kalan kız çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun duman nedeniyle bir süre binadan çıkamayan apartman sakinleri, pencerelere çıkarak yardım istedi.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde, 6 katlı bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuya neden oldu. Kısa sürede apartmanı saran alevler ve duman apartman sakinlerine panik yaşattı. Duman nedeniyle evlerinden çıkamayan apartman sakinleri, pencerelerden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, tahliye çalışması yaptı. Evde yalnız olduğu öğrenilen bir kız çocuğu ve bir kadın itfaiye merdiveni ile binadan çıkarıldı. Yangından etkilenen apartman sakinlerine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.