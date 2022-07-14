Yangın bölgesindeki vatandaşlar, UMKE ekiplerince muayene ediliyor

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki orman yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), bölgedeki köyleri dolaşarak vatandaşlara sağlık muayenesi yapıyor.

Datça'da dün başlayan orman yangını, bugün kontrol altına alındı. 300'ü ormanlık alan 400'ü tarım alanı olmak üzere toplam 700 hektar alan zarar gördü. Yangında 4 ev ağır hasarlı olmak üzere, 10 ev zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ederken, Muğla UMKE ekipleri de bölgede çalışmalarına devam ediyor. Yangının başladığı saatten itibaren bölgede olan ekipler, köyleri gezip vatandaşlara sağlık muayenesi hizmeti veriyor. Mesudiye Mahallesi Mezgit mevkisine giden UMKE ekibi, buradaki vatandaşları da muayene etti.

UMKE ekiplerince muayene edilen Mustafa Eralp (71) ise "Geceyi çok sıkıntılı geçirdik. Yangın, rüzgardan bir anda arttı. Çok mücadele edildi ama sonuç alınamadı. Biz de geceyi sahilde geçirdik. Sabahın erken saatlerinde havadan müdahale yeniden başladı ve kontrol altına alındı. Biz de rahat bir nefes aldık. Duman nedeniyle her yer kapanmıştı. UMKE ekipleri de gelip bizi muayene etti. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.