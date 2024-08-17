Yangın Bölgesi İHA'dan Göründü

YANGIN BÖLGESİ İHA'DAN GÖRÜNDÜ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Muğla Kavaklıdere'ye ulaşan yangında havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesi sona erirken müdahale için gece görüşlü helikopter devreye girdi. Yangına kara unsurlarının yanı sıra gece görüşlü helikopterin müdahalesi devam ediyor. Öte yandan, yangın İnsasız Hava Aracı(İHA) tarafından görüntülendi.