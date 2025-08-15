Yangın Anında Alevlerin Arasına Sıkışan Arazöz Kurtarıldı

Osmaniye'de bir arazöz, yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kaldı. Telsizle yardım isteyen orman işçilerinin çağrısına anında cevap veren helikopter, arazözü son anda kurtardı. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

OSMANİYE'de yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan arasöz, içerisindeki ekibin telsizden istediği yardımla yönlendirilen helikopterin su atışları ile son anda yanmaktan kurtarıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Yangın sırasında Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 84 nolu arazöz, alevlerin arasında mahsur kaldı. Araçtaki bir orman işçisi, telsizle yardım çağrısında bulundu. Orman işçisi, helikopterin bulunduğu noktaya sorti yapmasını istedi.

'HELİKOPTER SU ATSIN'

Telsizden, "Osmaniye 84 alevler içinde kaldı, helikopter su atsın. Mahmut, yangının patladığı yer yanıyor. Bizim itfaiye, helikopterin sorti yapması gerekiyor" şeklinde anonslar yapıldı. Başka bir görevlinin de "Aşağı in, arazöz yanıyor" sözleri kayıtlara yansıdı. Bölgeye yönlendirilen helikopterin yaptığı su atışları ile arazöz alevlerden kurtarıldı. Diğer yandan orman yangınına, 3 helikopter, 15 arazöz, 10 su tankı, 5 itfaiye aracı ve 115 personelle müdahale edildi. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. 5 hektarlık alan zarar görürken, yangın ile arazözün kurtarılma anları kameralara yansıdı.

