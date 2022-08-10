Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı çevresindeki volkanik patlama ile dikkatleri üzerine çeken İzlanda, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan bir ülke. İzlanda, yanardağlar, buzullar, fiyortlar, göller, ırmaklar, şelaleler ve gayzere sahip dünyanın en farklı bölgelerinden biri.

Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı çevresindeki volkanik patlama ile dikkatleri üzerine çeken İzlanda, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan bir ülke.

İzlanda, yanardağlar, buzullar, fiyortlar, göller, ırmaklar, şelaleler ve gayzere sahip dünyanın en farklı bölgelerinden biri.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, Kuzey Amerika ile Avrupa kıtaları arasında volkanik bir ada üzerine kurulu olan İzlanda'ya en yakın kara parçası 350 kilometre batısındaki Grönland.

Gullfoss (Altın Şelale)

103 bin kilometre kare yüzölçümüne sahip ada ülkesi binlerce şelaleye de sahip. Bu şelalelerden en meşhuru ise adı altın şelale anlamına gelen "Gullfoss". Hvita nehrinin beslediği ve iki ayrı katmandan oluşan şelale 32 metre yüksekliğe sahip.

Başken Reykjavik'e 116 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, görkemiyle her yıl milyonlarca turistin ziyaretine uğruyor.

Geysir

İzlanda'da görülecek en ilginç noktalarda biri de Geysir. Yer altından yüzeye fışkıran sıcak su, yaklaşık 70 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

Gullfoss'a oldukça yakın bir konumda bulunan Geysir'e gelen turistler basınçla havaya fışkıran sıcak suyu heyecanla izliyor.

Thingvellir Ulusal Parkı

Thingvellir Ulusal Parkı, Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik plakalarının birleşme noktasında yer alıyor. Yamaçtan aşağıya doğru bakıldığında kıtaların birbirinden ayrıldığı bölgede oluşan derin yarık dikkati çekiyor.

Parkta sayısız tektonik göl, yosunlu kayalık ve derin vadiler bulunuyor.

İzlanda atları

İzlanda'da yol kenarlarında birçok at görmek de mümkün. İzlanda atları, kısa boyları ve güzel yeleleriyle göze çarpıyor.

Turistlerin de yol kenarında durarak beslediği atlar, soğuk havaya da oldukça dayanıklı.

Para birimi olarak kronu kullanan, ekonomisinde balıkçılık, alüminyum işleme ve turizmin büyük paya sahip olduğu İzlanda, dünyanın kişi başına milli geliri en yüksek ülkelerinden birisi.

Aynı şekilde, dünyanın en düşük suç oranına sahip ülkelerinden olan İzlanda'nın yemek kültürü ise daha çok balık ve balık ürünleri üzerine kurulu. İzlanda mutfağında, et yemekleri de önemli yer tutuyor.