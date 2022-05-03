YANAN OTOMOBİL GECEKONDUYA ÇARPTI; EVDEKİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

ÜMRANİYE'de park halindekyen yanmaya başlayan otomobil, hareket ederek, gecekonduya çarptı. Korku ve paniğe kapılan evdekiler, çevredekiler tarafından dışarıya çıkarıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil hurdaya döndü.

İnkılap Mahallesi Nane Sokakta saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki 35 MB 1084 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı. Yangını görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

"YANAN OTOMOBİL HAREKET ETTİ"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel