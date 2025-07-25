Yanan ormanlık alanda şehitlere ve yaralılara ulaşan UMKE personeli zorlu mücadeleyi anlattı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehitlere ve yaralılara ulaşan UMKE ekipleri, zorlu arazi koşullarında görev yapıyor.

Afyonkarahisar UMKE ve Afet Koordinatörü Görkem Akayın, AA muhabirine, yangın ihbarının gelmesiyle vakit kaybetmeden alana ulaştıklarını söyledi.

Sarıcaova köy girişine Afet Koordinasyon Merkezi oluşturduklarını anlatan Akayın, orman yangını sırasında şehit olan 5'i orman işçisi, 5'i de gönüllü AKUT personelinin cenazelerini almak için harekete geçtiklerini dile getirdi.

Akayın, o andaki duyguyu ifade etmenin çok zor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ambulans ekiplerimizle beraber planlamamızı gerçekleştirerek olay yerine intikal ettik. Şehitlerimizi ambulanslara yerleştirerek transportunu gerçekleştirdik. Yaralılar mevcuttu. Yangında görev alan orman ve itfaiye ekiplerimiz etkilendiği için UMKE ve 112 ekiplerimiz soğuk güvenli alanda bekleyerek yerinden hizmet sağladı. Müdahale etmeye gittiğimizde yangın devam ediyordu. Arazi şartları zorlu. O yüzden UMKE'de bulunan arazi araçlarımız ve özel ambulanslarımız işimizi kolaylaştırdı. Şehitlerimize ulaşmaya çalışırken de engebeli, dar alanlardan geçiş yaptık."

"Bu bölgede çok fazla sarp kayalık var"

UMKE'de üç yıldır görev yapan doktor Tülay Kuloğlu da alandan gelen yaralılara ilk müdahaleyi yaptıklarını ifade etti.

Kendilerine öncelikle orman işçilerinin ulaştığını, daha sonra jandarma aracılığıyla bazılarının kayıp olduğu bilgisini aldıklarını aktaran Kuloğlu, şöyle devam etti:

"Sonrasında hızlıca arama çalışmaları başladı. Söndürme çalışmaları devam ederken bazı yaralılara ulaştık. İlk müdahalelerini yapıp hastaneye naklini sağladık. Sonrasında da arama çalışmalarıyla maalesef cenazelerimize ulaştık. Yaralılar jandarma ekipleriyle beraber geldi. Dumandan etkilenme sebebiyle, nefes darlığıyla gelmişler. İlk olarak oksijen ve tıbbi tedavisine başladık. Sonrasında araçlarla 112'ye oradan da merkezdeki hastanelere gönderdik. Bu bölgede çok fazla sarp kayalık var. O yüzden ulaşılması zor oluyor. Biz yangın sınırlarındaydık. Çok yukarıda değildik. Benim müdahale ettiğim 3 hasta oldu. Bazı ufak yaralanmalar olan hastalarımız da oldu. Dumandan etkilenen hastamız oldu. Diğer ambulanstaki arkadaşlar başka bir güzergahtan gelip müdahalelerini yaptılar."

Yangın bölgesinde riskin olduğuna dikkati çeken Kuloğlu, "Sadece duman değil, rüzgarın etkisi de çok fazla. Etrafa, köz olan kozalaklar sıçrıyor. O yüzden hiç beklemediğimiz noktalardan tekrar yangın başlayabiliyor. Sürekli uyanık kalmak durumundayız. Çok sürpriz noktalarda tekrar yangınla karşı karşıya kalabiliyoruz." ifadesini kullandı.