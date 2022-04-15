YANAN ORMAN ALANLARININ YENİDEN YEŞİLLENDİRİLMESİ İÇİN 2 MİLYON FİDAN

TÜRKİYE'nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Muğla ve Antalya'daki küle dönen alanların yeniden yeşillendirilmesi için İzmir'den bugüne kadar 2 milyon fidan gönderildi. Torbalı Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen ve çeşitli tarihlerde gönderilen kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanları yanan alanlarda toprakla buluşturuldu.

Antalya ve Muğla'da, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları yaşandı. 28 Temmuz'da başlayıp, günlerce süren yangınlarda Antalya'da 60 bin hektar, Muğla'da ise 66,2 bin hektar alan yanarken, bir o kadar bina hasar gördü ayrıca birçok hayvan öldü. Yürekleri yakan orman yangınlarından sonra tekrar yeşillendirilme için Orman Genel Müdürlüğü'nün fidanlıkları da kullanıldı. Türkiye'nin en önemli ve en büyük orman fidanlıklarından biri olan Torbalı Orman Fidanlığı'ndan, Antalya ve Muğla'da yanan alanların yeşillendirilmesi için toplam 2 milyon kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı gönderildi. Fidanlar, toprakla buluşturuldu.

YANAN ORMANLARA CAN SUYU

Torbalı Orman Fidanlığı'nın 1959 yılında kurulduğunu belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Fidanlığın önemi, çevredeki halka fidancılığın öğretilmesi. Torbalı, Bayındır ve Ödemiş civarındaki halka bu işi sevdirdi. Yaklaşık 600 dekar alanda üretim yapıyoruz. Toplam 48 kişi çalışıyor. Geçen yıl 5 milyon 271 bin 602 fidan yetiştirildi. Son 10 yılda 67 milyon 165 bin 129 fidanın üretildiği fidanlık, özellikle yaz mevsiminde yanan ormanların tekrar yeşillendirilmesi için büyük önem taşıyor. Muğla ve Antalya'daki yangınlarda yanan yerler için toplam 2 milyon fidan gönderdik. Fidanlık yanan ormanlara can suyu oluyor dedi.