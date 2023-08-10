Amasya'da seyir halindeki atık kağıt yüklü kamyonda çıkan yangında sürücü, alevler büyüyünce kamyonu kasasından ayırarak yanmaktan kurtardı. Olay, Amasya çevre yolu yüksekokul kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücü ve yanındaki kişi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak alevler yayılınca kamyonu güvenli alana çekerek yangının büyümesini önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yanan kamyonu kül olmaktan kurtardı

AMASYA - Amasya'da seyir halindeki atık kağıt yüklü kamyonda yangın çıktı. İki yangın tüpüyle müdahale eden sürücü alevler büyüyünce kamyonu kasasından ayırarak yanmaktan kurtardı.

Yangın, Amasya çevre yolu yüksekokul kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdal Karabayır'ın kullandığı 05 EU 655 plakalı atık kağıt yüklü kamyonun kasasından bir anda alevler yükseldi. Sürücü ve yanındaki Murat Çan yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Alevler rüzgarında etkisiyle yayılınca direksiyona geçen 38 yaşındaki Karabayır kasasından ayırıp güvenli alana çektiği yaklaşık 3 milyon TL'lik kamyonun yanmasını önledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Alevler ekiplerin iş makinesinin de desteğiyle yarım saati aşan müdahale sonucu söndürüldü.

Yaşadıklarını anlatan evli ve 4 çocuk babası Karabayır, "Tutuşan kartonları yangın tüpüyle söndürmeye çalıştık. Yetmeyince ardından sistem kasa sistemi sayesinde kasayı yere bıraktık. Kamyonu ayırarak yanmaktan kurtardık" diye konuştu.