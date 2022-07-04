Yanan geri dönüşüm tesisindeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan, 3 saat süren çalışma ile söndürülen yangında hasar gün ağrınca ortaya çıktı. Küle dönen tesiste zararın büyük olduğu bildirildi.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangına; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 23 araç ve 40 personel ile müdahale edildi. Çalışmalara Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürldü. Bölgedeki hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Küle dönen tesiste zararın büyük olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.