Yanan fabrikada ölen işçiler, Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş - Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, patlama sonrası yangın çıkan orman ürünleri fabrikasında yaşamını yitiren Aydın Toprak (51) ile Ömer Coşgun'un (22), yaklaşık 1 yıl önce Batman'dan çalışmak için Bursa'ya geldikleri öğrenildi. Hemşehri olan 2 işçinin cenazesi, bugün memleketlerinde toprağa verilecek.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları ile yağ depolarında, dün saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İşçiler Aydın Toprak ile Ömer Coşgun hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (26), Yusuf Usanmaz (26), Sabahattin Eren (26), Musa Coşgun (29), Emirhan Türköz (20) ile Tolga Bozkurt (27), ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Hiçyılmaz, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.