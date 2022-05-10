Yanan bir apartmanda bulunan kedi, hayata böyle döndürüldü - Haberler

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Yanan bir apartmanda bulunan kedi, hayata böyle döndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Uman kentinde beş katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi hayata döndürdü.

? Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Uman kentinde beş katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Acil Durum Ekipleri yaptıkları açıklamada, Uman kentinde 5 katlı apartmanda çıkan yangını söndürme çalışmalarında dumandan etkilenmiş beyaz bir kediye rastladıklarını ifade etti. Yanan apartmandan çıkartılan kediye oksijen takviyesi yapıldı ve hayata döndürüldü. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, 112, Güncel, Haberler

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