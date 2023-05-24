YANAN ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyir halindeki ticari araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kumluca'dan Antalya kent merkezine doğru giden Mehmet Karlar (28) idaresindeki 35 ABP 423 ticari araç, Belen Mahallesi Araç Muayene İstasyonu yakınlarına geldiğinde yanmaya başladı. Sürücü Mehmet Karlar ve beraberindeki iki yolcu aracın alev aldığını görünce kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.