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Yanan alanlarda umut "yeşerecek"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yanan alanlarda umut "yeşerecek" İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Buca ve Karabağlar'da geçmiş yıllarda yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması yaptı, çalışmalar havadan görüntülendi.

Yanan alanlarda umut "yeşerecek"

İZMİR - İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Buca ve Karabağlar'da geçmiş yıllarda yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması yaptı, çalışmalar havadan görüntülendi. Bornova ve Ödemiş Bozdağ'da ise genel ağaçlandırma faaliyeti sürdürülüyor.

3 Ağustos 2016'da Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde meydana gelen yangın, mangal ateşinden çıkmıştı. Ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de yakındı. Onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı ağaçlandırma çalışmaları, meyvelerini veriyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan 54 saat süren orman yangını da 18 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelmişti. Yaklaşık binlerce hektar alanın küle döndüğü yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda o bölge de yeşermeye başladı. Müdürlük öte yandan Bornova ve Ödemiş Bozdağ'da da genel ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirdi. Tüm bu çalışmalar, havadan görüntülendi.

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