Yan yoldan hızla gelen otomobil bariyerleri aşıp iki araca çarptı: 1 polis şehit, 5 yaralı

DİYARBAKIR'da yan yoldan hızla gelen otomobilin bariyerleri aşıp, iki araca çarptığı kazada göreve giden polis memuru Kemal Güleç şehit oldu.

DİYARBAKIR'da yan yoldan hızla gelen otomobilin bariyerleri aşıp, iki araca çarptığı kazada göreve giden polis memuru Kemal Güleç şehit oldu. Aralarında bir polis memurunun da olduğu 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, içinde V.K., A.A. ve M.A.B.'nin bulunduğu 34 FPH 196 plakalı otomobil, yan yoldan hızla ana yola çıkınca kontrolden çıktı. Aşırı hızlı giden otomobil, bariyerleri aşarak, önce polis memuru Ö.D. yönetimindeki 46 AFF 530 plakalı otomobile, ardından H.A. yönetimindeki 27 AHF 226 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yan yoldan hızla gelen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 FPH 196 plakalı otomobil, bariyerleri yıkarak önce polis memurlarının bulunduğu otomobile, ardından hafif ticari araca çarpıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.