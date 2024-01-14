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Yan yatan kamyonu böyle kaldırdılar

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Van'ın Gürpınar ilçesinde yan yatan saman yüklü kamyon, vatandaşlar tarafından ip bağlanarak kaldırılması güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yan yatan kamyonu böyle kaldırdılar
VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yan yatan saman yüklü kamyon, vatandaşlar tarafından ip bağlanarak kaldırılması güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar ilçesinde bağlı Tutmaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, yolun karlı ve buzlu olmasından dolayı kanala düşerek yan yattı. Yara almadan kurtulan sürücünün imdadına mahalle sakinleri yetişti. Yanlarına getirdikleri ipleri kamyona bağlayan vatandaşlar, hep birlikte iplere asılarak saniyeler içerinde düzelttiler. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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