Yan yana 9 tabut, 8'i çocuk; yangın Suriyeli aileyi yok etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 8'i çocuk 9 Suriyelinin hayatını kaybetmesini değerlendiren EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz "Hani Suriyelilere para yağıyordu; soba yangınında ölenlerden ikisi çocuk işçi. Çocuklar, anneler eve yorgun geliyor, dikkat dağınıklığı yaşanmış olabilir" dedi.

Babanın hem tekstilde günü birlik çalışarak hem de akşamları kağıt toplayarak evi geçindirmeye çalıştığını belirten Ercüment Akdeniz; "Kalabalık yoksul bir aile, çocuklardan ikisi de merdiven altı atölyede çalışıyormuş. Emek kenti olması nedeniyle Bursa'da resmi olarak 184 bin Suriyeli ikamet ediyor. Alt işlerde çocuk işçiler, Suriyeliler var. Öyle yerler var ki, dükkanlarda bir kaç aile birlikte yaşıyor, bodrum katlarda yaşıyor. Ana gövdeyi oluşturan yoksul Suriyelilerde sosyal ve sınıfsal bir değişim yok son 11 yılda. En kötü ve güvencesiz işlerde çalışıyorlar" diye konuştu.

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EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Candan Yıldız'a yorumladı.