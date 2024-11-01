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Yan Bakma Tartışmasında Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Yan Bakma Tartışmasında Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
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Erzurum'da yan bakma nedeniyle çıkan tartışmada boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe Taşken, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

ERZURUM'da yan bakma tartışmasında boğazından bıçaklanan Ahmet Efe Taşken (16), tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi 100'üncü Yıl Parkı yanında meydana geldi. Yanında iki arkadaşı olan Afganistan uyruklu M.Y. (15) ile karşıdan gelen Ahmet Efe Taşken ve beraberindeki arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Y., belinden çıkardığı bıçakla Taşken'i boğazından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Efe Taşken, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşken, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

Polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan M.Y. ile arkadaşları R.A. (13) ve R.H. (14), ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yoğun bakımda 12 gündür tedavisi süren Taşken, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Efe Taşken bugün Erzurum'da toprağa verilecek.

Haber - Kamera Oktay POLAT ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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