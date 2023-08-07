'Yan bakma' tartışmasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

'Yan bakma' cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 'yan bakma' mevzusunun ardından 2 grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 23 yaşındaki Ali Aksu hayatını kaybederken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, 3 Ağustos gecesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştıkları fabrikalara gitmek için servis bekleyen 2 grup arasında 'Yan bakma' meselesinden dolayı laf dalaşı çıktı. Laf dalaşıyla başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Servis bekleyen 2 grup arasında çıkan kavgada, 23 yaşındaki Ali Aksu, Ahmet T. tarafından göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Ali Aksu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarına ait 50 saatin üzerindeki kaydı inceleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Ahmet T.'yi Emek Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca ekiplerin çalışmaları sonucunda olayla ilgisi bulunan 8 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet .T., A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç. isimli 1'i çocuk yaşta olan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.