Yan Bakma Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: 4 Yaralı

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Erzurum'da bir çorbacıda yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Erzurum'da çorbacıda "yan bakma" nedeniyle 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gez Mahallesi İstanbul Kapı Caddesi'ndeki bir çorbacıda İlyas Melik Ö. (36), Serhat Ö. (34), Murat D. (31), Halil İbrahim D. (39) ile Şahin G. (35), Yusuf Şahin A. (35), Uğur İ. (32) arasında yan bakma sebebiyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda İlyas Melik Ö, Serhat Ö, Murat D. ve Yusuf Şahin A, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri de olay sonrası bölgeden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavgada ağır yaralanan İlyas Melik Ö'nün hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Uğur İ, Şahin G. ve Yusuf Şahin A'yı da yakaladı.

Olaya karışan Murat D'nin çeşitli suçlardan 16, Yusuf Şahin A'nın 11, Serhat Ö'nün 7, Şahin G. ile Uğur İ'nin üçer, İlyas Melik Ö. ile Halil İbrahim D'nin de ikişer kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf Şahin A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Uğur İ. ile Şahin G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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