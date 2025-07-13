Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti, Ailesi Adalet İstiyor

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan Hakan Kayacan'ın (20) hayatını kaybettiği, K.D.'nin (20) ise yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 6 sanıklı dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Davanın ardından ölen Kayacan'ın ailesi DHA'ya konuştu. Anne Nurten Akdeniz, "Oğlumun gençliğini aldılar. Çocuğumu öldürenlerden biri içeride ama diğerleri dışarıda geziyor. Ben onların da tutuklanmasını istiyorum. Benim oğlum toprak altındayken onlar ellerini kollarını sallayıp geziyorlar. Adalet istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 12 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Kayacan ile arkadaşı K.D. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hakan Kayacan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. K.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili S.E.Ç. (19), Ahmet Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21), N.B.Y. (20) yakalanıp gözaltına alındı. 6 şüpheliden Ahmet Ü. tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Öte yandan, Hakan Kayacan'ın uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşları ile bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.

6 SANIK HAKKINDA DAVA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle dava açıldı. İddianamede, Ahmet Ü. ile olay sırasında yanında olan arkadaşları S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. e N.B.Y. hakkında Hakan Kayacan'a yönelik eylemlerinden dolayı 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet, ölen Kayacan'ın arkadaşı K.D.'ye yönelik yaralama eylemlerinden dolayı da 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

2'NCİ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Ü. ile ölen Hakan Kayacan'ın şikayetçi annesi Nurten, babası Burhanettin ve ablası Hatice ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık Ahmet Ü., ilk duruşmada verdiği ifadesini tekrar etti. Ahmet Ü., arkadaşlarının restoran önünde birileri ile tartıştığını anlatarak, "İlk başta tartışmaya dahil olmadık. Daha sonra itiş-kalkış olunca ve bağırınca yanlarına doğru gittim. K.D. küfretmeye başladı. S.E.'yi uzaklaştırmak isterken müşteki K.D. üzerime geldi. Ben de üzerimdeki çakıyı çıkarıp salladım. K.D. yere düştü. Bu sırada kazara kendimi de yaraladım. Bu sırada Hakan Kayacan'ın 3 kişi ile kavga ettiğini gördüm. Ona vurmadım. Üzerime doğru gelmeye başlayınca da tekrar bıçağımı elime aldım. Bacağına doğru salladım. Öldürme kastım yoktu" diye kendini savundu. Diğer sanıklarda suçsuz olduklarını söyleyerek, beraatlerini istedi. Duruşmada, 6 kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyada bazı eksikliklerin olması nedeniyle sanıklardan Ahmet Ü.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'9 AYDIR İÇİM YANIYOR'

Duruşmanın ertelenmesinin ardından ölen Kayacan'ın şikayetçi ailesi DHA'ya konuştu. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen anne Nurten Akdeniz, "Devletimize ve milletimize güveniyorum. Oğlum, uzman çavuş olacaktı. Devletine hizmet edecekti. Oğlumun gençliğini aldılar. Çocuğumu öldürenlerden biri içeride ama diğerleri dışarıda geziyor. Ben onların da tutuklanmasını istiyorum. Benim oğlum toprak altındayken onlar ellerini kollarını sallayıp geziyorlar. Adalet istiyorum. Başka anneler üzülmesin, başka gençlerimizin canı yanmasın, başka anneler üzülmesin istiyorum. Benim oğlum hiç kimseyi incitmedi. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Oğlum, yemek yemeye gitmişti. Benim 9 aydır ne çektiğimi Allah biliyor. Benim evladım toprak altında. İçim yanıyor. Başka anne babaların içi yanmasın. Oğlumun hayallerini ve umutlarını söndürdüler. Onlar elini koluna sallayarak her duruşmaya geldiklerinde içim yanıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Oğlum geri gelmeyecek ama onların tutuklanmasını istiyorum

BABA: EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM

Baba Burhanettin Kayacan ise "Akşam 7 gibi telefonda konuştuk. Yemek yedikten sonra restoranın önünde 'yan bakma' yüzünden 6 kişi oğlumu çembere alıyorlar. 5'i dışarıda geziyor. 1'i içeride. Bu nasıl adalet. Başkalarının canı yanmasın. Biz, adalet istiyoruz. Benim evladım uzman çavuş olacaktı. Bizlerin canı yandı, başkalarının canı yanmasın. Biz adalet istiyoruz. 3 gün sonra Ankara'ya uzman çavuşluk mülakatına gidecekti" diye konuştu.

ABLA: ADALET İSTİYORUM

Ablası Hatice Aydemir de kardeşinin darbedilip öldürülmesi nedeniyle 9 aydır acı çektiklerini belirterek, "9 aydır Hakan toprağın altında. Biz, 9 aydır biz yaşayan ölü olduk. En sevdiği renk siyahtı, siyahlara büründük. Ne olur sesimizi duyun. Adalet yerini bulsun. Biz, 9 aydır ne yiyebiliyoruz ne de içebiliyoruz. Aklımız fikrimiz kardeşimizde. Ben, kardeşimi çok özledim. 5 kişi neden hala dışarıda. Ben bunu merak ediyorum. Onlar her şeyi özgür bir şekilde yapabiliyor. Benim kardeşim toprağın altında. Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.