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Yamanlar Dağı'ndaki yangınla ilgili tarihi eser kaçakçılığı iddiası

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangında tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos günü ormanda çıkan ve 2 bin 196 hektar alanda etkili olan yangını tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken çıkardıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Yamanlar Dağı'nda geçen TRT vericisinin alt tarafında 13 Ağustos Salı günü saat 21.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yoğun çalışmalarla 15 Ağustos'ta büyük ölçüde söndürüldü. Ancak aynı gün saat 21.00 sıralarında, söndürülen alanda kalan büyük odun ve kütüklerde hızı 70-80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle alevler tekrar canlandı, yangın geniş bir alana yayıldı. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. 5 günde kontrol altına alınan yangında 2 bin 196 hektar alan zarar gördü.

Yangınla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Yangının çıktığı TRT vericisinin alt tarafında detaylı inceleme yapan, 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje ve imitasyon banknotlar ile polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar da ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., S.K. ve M.İ, 'Taksirle yangına neden olmak' ve 'Kaçak kazı yapmak', D.Y. ve A.S. de 'Kaçak kazı yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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