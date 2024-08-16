İzmir Karşıyaka'daki orman yangınına, havadan müdahale başladı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangına müdahale eden ekiplere takviye olarak 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 su ikmal aracı gönderildi.
TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, bölgeye takviye olarak 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı takviye olarak gönderildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,