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Yamanlar Dağı'ndaki orman yangınında risk azaldı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Yamanlar Dağı'ndaki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Yangının enerjisinin düştüğünü ve riskin büyük ölçüde azaldığını belirten Vali Elban, can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi. Yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını ve tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Elban, vatandaşları daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet etti.

'YANGINININ ENERJİSİ İYİCE DÜŞMÜŞ, RİSK BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALMIŞTIR'

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangıyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Elban paylaşımında, "Karşıyaka ilçesi, Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Orman, AFAD, polis ve jandarma güçlerimiz ve TOMA araçları, itfaiye, belediye araçları ve personeli ile diğer tüm birimlerimizle bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Elban İzmir Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

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