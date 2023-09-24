Yaman'ın DNA Testi Sonucu Ali Olduğu Ortaya Çıktı

Neslihan, Yaman'ın saçından alınan DNA örneğiyle yapılan test sonucunda Yaman'ın yıllar önce kaçırılan oğlu Ali olduğunu öğrenir. Ancak, Yaman'ın kaçırıldığı evde yaşananlar ve Alaz ile Çağla'nın planları her şeyi değiştirir.

Neslihan her şeye rağmen Yaman'ın polise teslim olmadan kesip ona verdiği saçıyla DNA testi yaptırmış ve Yaman'ın yıllar evvel kaçırılan oğlu Ali olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaman basından kaçırılıp apar topar evine götürülürken hem geride kalanlar hem de onu bekleyenler şaşkınlık içindedir.

Neslihan, Eşref ve Serhan Yaman'a yaptıklarını telefi etmek için çırpınırken Alaz ve Çağla'nın onu abileri olarak kabul etmeye niyetleri yoktur. Cesurlar ise terk edildiklerine inandıkları için problem çıkartmaktadır.

Ne Ali olabiliyordur geldiği yerde ne de Yaman'dır artık geride kalanlar için… İki dünya arasında sıkışıp kalır. Rüya'nın desteğiyle çıkar o cendereden…

Tam "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var edebileceğine ve her şeyin yoluna gireceğine inandığı noktada Alaz ve Çağla'nın planladıkları çirkin doğum günü sürpriziyle ipler kopar…

Yaman bir daha dönmemek üzere o evden çıkarken öğreneceği acı gerçek oyunun bütün kurallarını değiştirecektir.