Yaman İlker'in babasının planı ortaya çıkıyor

Yaman, babasının planını ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve başarılı olur. Neslihan ise gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Serhan kaçarken Alaz ve Yaman onu bulmak için yola çıkar. Ancak karşılaştıkları gerçek Soysalan ailesinde dengeleri değiştirir.

Yaman İlker'in işbirlikçisinin babası olduğundan artık emindir. Ancak Neslihan'ı oğlunu kaçırtanın kocası olduğuna inandırmak hiç de kolay olmayacaktır.

Cesur ve Asi'nin yardımıyla babasının ipliğini pazara çıkarmak için bir plan kuran Yaman başarılı olur. Artık Neslihan ne kadar zor olsa de gerçekle yüzleşmek zorundadır.

"Bir baba oğluna bunu neden yapar?" sorusunun cevabını bulmuştur çünkü. Yolun sonuna geldiğini anlayan Serhan kaçar. Alaz ve Yaman Serhan'ı bulmak için çıktıkları yolda kesişirler.

Ancak biri babasını kurtarmak, diğeri ise hesap kesme derdindedir. İki kardeş Serhan'ı saklandığı yerde bulduğunda karşılaştıkları gerçek Soysalan ailesinde bütün dengeleri tekrar değiştirecektir.