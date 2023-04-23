YAMAÇTAKİ HEYELAN YUSUFELİ'NDE İNŞASI SÜREN VİYADÜĞE HASAR VERMEDİ

ARTVİN'de Yusufeli Barajı'nın sularına gömülen eski yerleşim yerinin yanındaki yamaçta meydana gelen heyelanda, inşası devam eden viyadükte hasar görülmedi. Viyadükte çalışmaların süreceği belirtildi.

Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı suları altında kalamaya başlayan Yusufeli'nin eski yerleşim yeri Yansıtıcılar- Sakut mevkisinde yeni ilçeye ulaşımın sağlaması için inşa edilen viyadük ayaklarının yanındaki yamaçta dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

KARAYOLLARINDAN VİYADÜKTE İNCELEME

Heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, karayolları uzman ekipleri de yapımı süren viyadüğün A1, P1, P2, P3 ayaklarında inceleme ve ölçümlerde bulundu. İncelemelerde, baraj sularının dolduğu alanda olası heyelanının beklenen durum olduğunu belirten ekipler, zeminle ilgili gereken stabilizasyonun sağlanmış olması nedeniyle, viyadüğün hasar görmediğini tespit etti. Öte yandan Yusufeli Kaymakamlığı da gerekli tedbirlerin alındığı ve viyadük çalışmalarının planlanan şekilde devam edeceği bilgisini paylaştı. (DHA)