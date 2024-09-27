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Yamaç Paraşütüyle Yapılan Unutulmaz Evlilik Teklifi

Yamaç Paraşütüyle Yapılan Unutulmaz Evlilik Teklifi
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Muğla'nın Milas ilçesinde tatile gelen Onur Uzun, yamaç paraşütüyle uçarken sevgilisi Büşra Müftüoğlu'na evlenme teklif etti. Uzun, yükseliş sırasında yüzüğü düşürdüğünü söyleyerek olanları esprili bir dille anlattı.

MUĞLA'nın Milas ilçesine tatile gelen Onur Uzun (25), 600 metre yükseklikte yamaç paraşütüyle uçtukları sırada sevgilisi Büşra Müftüoğlu'na (26) evlenme teklif etti. Kız arkadaşının teklifi kabul etmesi üzerine şaka amaçlı yüzüğü uçuş sırasında düşürdüğünü söyleyen Uzun, inişin ardından Müftüoğlu'nun parmağına taktı.

Bir süredir birlikte olan Büşra Müftüoğlu ve Onur Uzun tatil için Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ne gitti. Çift, yamaç paraşütüyle uçmak için son yıllarda Ören'de popüler olan 620 metre yükseklikteki Alatepe Dağı'na çıktı. Burada pilotlar Zeki Dokumacıoğlu ve Ceren Eren ile uçan çiftten Onur Uzun, kız arkadaşına unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Manzarayı havadan izleyen çift, telsiz ile haberleşti. Birbirine yakın uçan çiftten Onur Uzun, Müftüoğlu'na bir sürpriz yapacağını söyleyerek cebindeki tek taş yüzük kutusunu çıkarıp 'Benimle evlenir misin?' diye sordu. Büşra Müftüoğlu, erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifine 'evet' karşılığını verdi.

Yaklaşık 600 metrede uçan Onur Uzun, elindeki yüzük kutusunun, şaka yapmak amacıyla düştüğünü söyledi. Büşra Müftüoğlu, Uzun'a seslenerek 'Ciddi misin' diye sordu. Uzun kız arkadaşını yüzüğü düşürdüğüne inandırdı. Çift, inişin ardından birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Ardından kız arkadaşını sahile götüren Uzun, burada 'Düşürdüm' dediği yüzüğü çıkartıp, evlilik teklifini yineledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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