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Yamaç paraşütüyle sahilde kadına çarptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Yamaç paraşütüyle sahilde kadına çarptıANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahile inmek isteyen yamaç paraşütçüsü, ailesiyle yürüyüş yapan kadına çarptı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Yamaç paraşütüyle sahilde kadına çarptı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahile inmek isteyen yamaç paraşütçüsü, ailesiyle yürüyüş yapan kadına çarptı. Paraşütçünün kadına çarpama anı sahildekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) -

Yamaç paraşütüyle sahilde kadına çarptı

Yamaç paraşütüyle sahilde kadına çarptı

Yamaç paraşütüyle sahilde kadına çarptı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alanya, Güncel, Haberler

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