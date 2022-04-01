Yamaç paraşütüyle sahilde kadına çarptı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Yamaç paraşütüyle sahilde kadına çarptıANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahile inmek isteyen yamaç paraşütçüsü, ailesiyle yürüyüş yapan kadına çarptı.
ALANYA, ANTALYA (DHA) - Yamaç paraşütüyle sahilde kadına çarptı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahile inmek isteyen yamaç paraşütçüsü, ailesiyle yürüyüş yapan kadına çarptı. Paraşütçünün kadına çarpama anı sahildekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Engin ANAK/ALANYA, (DHA) -