Yamaç Paraşütüyle Klarnet Çaldı

Yamaç Paraşütüyle Klarnet Çaldı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Yaşar Gümüş, yamaç paraşütü yaparken klarnet çalarak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Uçuş sırasında uşak makamında 'gamzedeyim deva bulmam' parçasını seslendiren Gümüş, bu serüveni ile hem adrenalin dolu anlar yaşadı hem de müziği gökyüzüne taşıdı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen Yaşar Gümüş, yamaç paraşütüyle uçarken klarnet çaldı.

Arkadaşlarıyla ilçeye gezmeye gelen Gümüş, Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü yapanları görünce kendisi de bu deneyimi yaşamak istedi.

Gümüş, yamaç paraşütü eğitmeni Gökhan Baran ile 600 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünde uşak makamındaki "gamzedeyim deva bulmam" şarkısını klarnetle çalan Gümüş, yaklaşık 20 dakika havada kaldıktan sonra uçuşunu sorunsuz şekilde tamamladı.

Yaşar Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, paraşütle uçarken klarnet çalmanın kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Uçmakdere'de ilk defa yamaç paraşütüyle tanıştığını ifade eden Gümüş, "Gezmeye geldiğimizde paraşütle uçuş yapmak istedim. Klarnetim yanımdaydı onu uçuşta yanıma aldım. 'Çalabilir miyim?' diye düşündüm. Uçuş yaparken klarnet çaldım. Çok güzel oldu. Benim için harika bir deneyimdi." dedi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Baran da ilk defa enstrüman çalan birisiyle uçuş gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Müzisyenin yükseklik korkusu olmasına rağmen güzel bir deneyim yaşamak için yamaç paraşütü yaptığını belirten Baran, "Kendisiyle başarılı bir uçuş gerçekleştirdik. Havada çok güzel klarnet çaldı. Sorunsuz bir şekilde de iniş yaptık. Herkesin yamaç paraşütüyle tanışmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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