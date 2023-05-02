YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE KAYALIKLARA ÇAKILAN TURİST 10 SAATTE KURTARILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan Polonyalı Pablo Wilks (40), kuvvetli rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek kayalık alana çakıldı. Hava muhalefeti nedeniyle helikopterle alınamayan turist, yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla deniz kıyısına indirilerek botla kurtarıldı.Alanya'ya tatile gelen Polonya vatandaşı Pablo Wilks, ilçede paraşüt pistinin bulunduğu Yassıtepe mevkisinden dün saat 16.00 sıralarında yamaç paraşütü ile atlayış yaptı. Pablo Wilks, bir süre sonra Alanya Kalesi çevresinde süzüldüğü sırada rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek, kayalık alana çakıldı. Yaklaşık 150 metreden sarp kayalık alana düşen Pablo Wilks için saat 17.00 sıralarında yardım talebinde bulunuldu.

HELİKOPTER YAKLAŞAMADI İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile İHH Alanya Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler güçlükle ulaştıkları ve hayatta olduğu belirlenen Pablo Wilks'e ilk müdahaleyi yaparken, bölgeden çıkarmak için kurtarma çalışması başlatıldı. Yaralının, sarp kayalık alandan havayolu ile çıkarılmasına karar verildi. Destek için Antalya'dan gelen helikopter, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaralının bulunduğu uçurumun kenarına yaklaşamayınca müdahale edemeden döndü.

10 SAATTE KURTARILDI Ekipler Pablo Wilks'i deniz üzerinden karaya çıkarmak için sedyeye bağlayarak halat yardımı ile uçurumdan indirmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından saat 03.00 sıralarında kayalıkların kıyısına getirilen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin acil müdahale botuna halat ve makara sistemiyle taşınan Pablo Wilks karaya çıkarılmasının ardından ambulansa bindirilerek götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar tespit edilen Polonyalı Pablo Wilks'in hayati tehlikesi bulunmazken, kurtarma operasyonu boyunca ekiplere sürekli teşekkür ettiği öğrenildi. (DHA)

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Engin ATAOĞLUALANYA (Antalya), (DHA)-