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Yamaç Paraşütünde Eğlenceli Anlar: Tatilcinin Gülümseten Sözleri

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan tatilci Mustafa Erkuş, havada yaşadığı heyecan dolu anları ve pilotuyla olan diyaloglarını anlattı. İzleyenleri gülümseten akrobasi hareketleri sırasında söylediği sözler dikkat çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan tatilcinin akrobasi hareketleri sırasında heyecanla söylediği sözler izleyenleri gülümsetti.

Aydın'dan ilçeye tatile gelen 31 yaşındaki Mustafa Erkuş, yamaç paraşütü yapmaya karar verdi. Yamaç paraşütü pilotu 33 yaşındaki Semih Er ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkan Erkuş, hazırlıkların ardından kalkış yaptı.

Pilot Er'in havada akrobasi hareketleri yaptığı sırada aksiyon kamerayla kaydedilen görüntülerde Erkuş, kimi zaman besmele çekti, kimi zaman ise kelimeişehadet getirdi.

Erkuş, "Böyle yapma ne olursun.", "Ayaklarımı hissetmiyorum.", "Abi yapmayalım, ne olursun yapmayalım." sözleriyle de görüntüleri izleyenlere tebessüm ettirdi.

Mustafa Erkuş, AA muhabirine, yıllardır yamaç paraşütü yapmak istediğini fakat ikinci kattan aşağıya bakmaya bile cesaret edemediği için uçuşu gerçekleştiremediğini anlattı.

Arkadaşlarının cesaretlendirmesiyle yamaç paraşütü yapmaya karar verdiğini belirten Erkuş, "Yine de dağa çıkınca vazgeçmeyi planlıyordum. Ekipmanlar hazırlanınca dönülmez bir yola girdiğimizi fark ettim. Kalkışın ardından olayı idrak edemedim. Benim için rüya gibi bir şeydi. Yerden 2 bin metre yukarıda olduğunu bilmek inanılmaz bir duygu. Havada kaldığım süre içerisinde çok korktuğum anlar oldu ama pilot sayesinde çok eğlendiğim anlar da oldu. Bunu ben yaptıysam herkes yapabilir. Eğer hayatınızda böyle bir deneyim yaşamak istiyorsanız hiç düşünmeden yapın." diye konuştu.

"İzlediklerinde kendileri de gülüyor"

Yamaç paraşütü pilotu Semih Er ise Babadağ'ın dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Uçuş yaptığı insanların kimisinin korktuğunu, kimisinin ise yamaç paraşütüyle uçma hayali olduğunu ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Biz elimizden geldiğince misafirimizi motive edip sakinleştirmeye çalışıyoruz. İstemeyen bir yolcumuza havada kesinlikle akrobasi hareketleri yapmıyoruz. Akrobasi, bu işin adrenalin dolu anları. Yolcu isterse uçuşu daha heyecanlı hale getirebiliyoruz. Heyecan dolu anları, misafirlerimizin izniyle sosyal medyada paylaşıyoruz. Çok faklı diyaloglar gerçekleşiyor havada. Gökyüzünde diyaloglar tamamen doğal olduğu için insanları gülümseten anlar da çıkabiliyor. Zoraki yapılan hiçbir hareket yok. Kişi heyecanına yenik düşerse o zaman hareketi anında durduruyoruz. İzlediklerinde kendileri de gülüyor."

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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