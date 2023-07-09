Yamaç paraşütü yaparken düşen şahsı itfaiye kurtardı

ADANA - Adana'da yamaç paraşütü yaparken düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesinde meydana geldi. Rüzgarlı Tepe Mevkiinde bir kişi yamaç paraşütü yaparken yere çakıldı. Hemen arkadaşları 112'yi arayarak sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri uçurum kenarına düşen şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Şahsın düştüğü yere ulaşan ekipler onu sedeye koyup daha sonrada vinçler yukarı çekti. Yaralı genç daha sonra hastaneye kaldırıldı.