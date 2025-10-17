Haberler

Yamaç Paraşütü Yapan Alman Pilot Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşerek ağır yaralanan Alman pilot Frederick Sass, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşerek yaralanan Alman pilot, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da dün yamaç paraşütü yaparken denize düşerek ağır yaralanan Alman pilot Frederick Sass, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden kalkış yapan Alman yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, iniş sırasında denize düşmüştü. Bölgedeki tekneciler tarafından denizden çıkarılan Sass, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi

Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek

Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.