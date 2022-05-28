Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı - Haberler

Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı
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Yamaç paraşütlerinin hazırlanmasından görüntüler Paraşütçülerin yamaçtan atlamasından detaylar Belirlenen hedefe iniş yapan paraşütçülerden detaylar Paraşütçü Kübra Cengiz ile röportaj Paraşütçü Berat Gezgen ile röportaj Van'da Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın 3.
Yamaç paraşütlerinin hazırlanmasından görüntüler
Paraşütçülerin yamaçtan atlamasından detaylar
Belirlenen hedefe iniş yapan paraşütçülerden detaylar
Paraşütçü Kübra Cengiz ile röportaj
Paraşütçü Berat Gezgen ile röportaj Van'da Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın 3. etabı yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 3. etabı 1. gün yarışları gerçekleştirildi.
Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması ve kentteki uçuş yerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen şampiyonanın 1. gün uçuşları Tuşba ilçesinin Ayanıs Mahallesi'nde yapıldı.
Farklı illerden gelen paraşütçüler, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde uçuş yaptı.
Şampiyonada pilotlar 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi yapmaya çalıştı.
Erzincan'dan yarışa katılan Kübra Cengiz, yaptığı açıklamada, kadın olarak şampiyonaya katılan tek sporcu olduğunu belirterek, kadınları yamaç paraşütü yapmaya davet etti.
Soner Yılmaz da Van'da yamaç paraşütü yapmaya çok elverişli alanlarının olduğunu anlattı.