Yamaç Paraşütü Pilotunun Ormanlık Alana Düşmesi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can, kalkış yaptıktan sonra ormanlık alana düşerek yaralandı. Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışması sonucunda Can bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında ormanlık alana düşen yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can yaralandı. Can, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Kızlarpınarı Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can, yaklaşık 800 metre yüksekliğindeki Yassıtepe'den paraşütle kalkış yapmasının ardından bir süre sonra ormanlık alana düştü. Can'ın düştüğünü gören arkadaşları ve çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve İHH ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Can'a ilk müdahayi düştüğü yerde yaparken, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Vücudunda ezikler olan Can, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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