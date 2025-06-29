Yamaç Paraşütü Pilotunun Kazası: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yamaç Paraşütü Pilotunun Kazası: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can, kalkış sırasında kayalık alana düşerek yaralandı. İlk müdahale bölgedeki ekipler tarafından yapıldı ve Can hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can, yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'de paraşütle kalkış yaptıktan bir süre sonra kayalık alana düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve İHH ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Can, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kayalıklardan alındı.

Vücudunda ezikler olduğu tespit edilen Can, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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