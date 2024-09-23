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Yamaç Paraşütü Pilotunun Kayalıklara Düşmesiyle Kurtarma Operasyonu

Yamaç Paraşütü Pilotunun Kayalıklara Düşmesiyle Kurtarma Operasyonu
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tekli atlayış yaparken kayalıklara düşen Letonya uyruklu pilot, Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından 5 saatlik bir çalışma sonucunda kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tekli atlayış yaparken kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Letonya uyruklu P.V. (35), yaralandı. P.V., bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1800 metrelik pistinden tekli atlayış yapan Letonya uyruklu P.V., kalkıştan bir süre sonra kayalıklara düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. P.V., ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. P.V.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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