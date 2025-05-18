Yamaç Paraşütü Pilotunun Kayalıklara Düşmesi: Helikopterle Kurtarıldı

Yamaç Paraşütü Pilotunun Kayalıklara Düşmesi: Helikopterle Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile uçan Belarus vatandaşı pilot, kayalık bir alana düştü. Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu helikopterle kurtarıldı.

Yamaç paraşütü pilotu Belarus vatandaşı Yahor Savich (34), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı.

Bir süre uçuş yapan paraşütçü, belirlenemeyen nedenle Lagün mevkisinin üst kısımlarındaki kayalık bölgeye düştü.

İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamaması üzerine, Jandarma Aydın Filo Komutanlığından helikopter talep edildi.

Bulunduğu alandan helikopterle alınan yaralı, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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