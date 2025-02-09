Yamaç Paraşütü Pilotunu İtfaiye Kurtardı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Sueda Nur Çelik, uçuş sırasında kontrolü kaybederek ağaç dallarına takıldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uçuş sırasında kontrolü kaybederek ağaç dallarına takılan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yamaç paraşütçüsü Sueda Nur Çelik (24), Pamukkale Ören yeri yakınlarındaki Dinamit Tepesi pistinden tekli uçuş yaptı.
Ören yeri yakınlarındaki piste inmek isteyen Çelik kontrolünü kaybederek Pamukkale Kuzey Kapısı yakınlarında yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki ağaca takılarak mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince merdivene alınarak kurtarılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.