Yamaç Paraşütü Pilotundan Rekor Uçuş: 7 Saatte 230 Kilometre

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Kahramanmaraşlı yamaç paraşütü pilotu Yılmaz Cansarı, 7 saat havada kalarak 230 kilometre mesafe katetti. Cansarı, yaptığı bu uçuşla Türk yamaç paraşütü tarihine geçmeyi başardı ve bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetmenin önemine vurgu yaptı.

Paraşütle şehirler arası yolculuk: 7 saatte 230 kilometre uçtu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı yamaç paraşütü pilotu gerçekleştirdiği uçuşla tam 7 saat boyunca gökyüzünde kalarak 230 kilometrelik mesafeyi kat etti. Sporcu Yılmaz Cansarı, Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine kadar giderken o anları da kayıt altına aldı.

Yamaç paraşütü sporcusu ve pilotu Yılmaz Cansarı, gerçekleştirdiği uzun mesafe uçuşla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye genelinde branşında ilk 20 sporcu arasında yer alan Cansarı, tam 7 saat boyunca havada kalarak 230 kilometrelik mesafeyi kat etti. Uçuşunu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başarıyla tamamlayan deneyimli sporcu, iniş yaptığı noktada vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Zorlu uçuş boyunca hava akımlarını ve rüzgarı ustalıkla kullanan Cansarı, güvenli bir rota izleyerek uçuşunu tamamladığı belirtildi.

Cansarı'nın uzun süre havada kalması ve kat ettiği mesafe, Türk yamaç paraşütü tarihinde öne çıkan performanslar arasında yer aldı.

Uçuş sonrası açıklamada bulunan Cansarı, "Bu uçuşlar, bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya geldim çok eğlenceli bir uçuş oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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