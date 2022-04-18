Yamaç paraşütü pilotları Kocatepe'den Büyük Taarruz için havalandı - Haberler

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Yamaç paraşütü pilotları Kocatepe'den Büyük Taarruz için havalandı

AA - Mustafa Bayer - Güncel
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Yamaç paraşütü pilotları Kocatepe'den Büyük Taarruz için havalandı

Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü pilotları Ozan Ceylan ve Muharrem Çoban, Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında, taarruzun başladığı 1874 rakımlı Kocatepe'den atlayış gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü pilotları Ozan Ceylan ve Muharrem Çoban, Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında, taarruzun başladığı 1874 rakımlı Kocatepe'den atlayış gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içinde bulunan Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'den havalanan Ceylan ve Çoban, yaklaşık 15 dakika havada süzüldü.

Uçuşun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan pilot Ceylan, Büyük Taarruz için atlayış yapmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Atlayış yapan diğer yamaç paraşütü pilotu Çoban da "Memleketimden uçmak, böyle olağanüstü bir yerden uçmak, benim için oldukça keyif ve gurur vericiydi. Hava şartlarının müsait olmasıyla gerçekleştirdiğimiz uçuş, güzel ve sıkıntısız tamamlandı." dedi.

AA / Mustafa Bayer - Güncel

Büyük Taarruz, Karahisar, Güncel, Haberler

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