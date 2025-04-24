Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Yamaç Paraşütü Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Toprağa Verildi

Yamaç Paraşütü Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile havalandıktan sonra düşen pilot Tevfik Tek ile yolcusu Mehmet Buğra Silen'in cenazeleri, memleketleri Eskişehir'de defnedildi. Törene aile ve yakınları katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan havalandığı sırada kayalık alana düşüp yaşamını yitiren yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek ile yolcusu Mehmet Buğra Silen'in cenazeleri, memleketleri Eskişehir'de toprağa verildi.

Fethiye'de yamaç paraşütünün düşmesi sonucu hayatını kaybeden amatör pilotluk belgesi sahibi Tek ile yolcu Silen'in cenazeleri, Muğla'dan memleketleri Eskişehir'e getirildi.

Tek için Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Eligüzeller Camisi'nde tören düzenlendi. Tevfik Tek'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine, Tek'in ailesi, yakınları ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı.

Silen'in cenazesi de İnönü ilçesine bağlı kırsal Yenice Mahallesi'ndeki Yenice Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a yamaç paraşütü yapmak için çıkan pilot Tevfik Tek (29) ile yolcu Mehmet Buğra Silen (22), 1900 metre yükseklikteki pistten atlamış, ikili henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düşmüştü.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri, Silen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.