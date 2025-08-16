Yamaç Paraşütü Kazası: Yolcu Yaralandı

Yamaç Paraşütü Kazası: Yolcu Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tandem yamaç paraşütü atlayışı sırasında kontrol kaybı sonucu ağaçlara takılan paraşüt, bir restoranın çatısına indi. Yaralanan yolcu Nigar Can hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, tandem atlayış yaptığı yamaç paraşütünün ağaca takılıp, bir restoranın çatısına inmesi sonucu Nigar Can bacağından yaralandı. Yamaç paraşütünün pilotu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Babadağ'ın 1900 metre yüksekliğindeki pistinden yamaç paraşütüyle tandem atlayışı yapan pilot ve yolcusu, iniş sırasında kontrolü kaybederek bir işletmenin çatısına indi. Paraşütün ağaca takılmasıyla yolcu Nigar Can yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdan indirilen yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can'ın bacağından yaralandığı öğrenildi. Pilotun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hakan Çakır'ın katil zanlısının kan donduran TikTok paylaşımları

Hakan'a kıyan o katilin TikTok paylaşımına bakar mısınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Hastalık baskılandı, 8 ilimizde yasak kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.