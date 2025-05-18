Yamaç Paraşütü Kazası: Belaruslu Pilot Hastaneye Kaldırıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan single (tekli) atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu Belarus Uyruklu Yahor Savich (34) kayalıklara düştü. Yaralanan Savich, askeri bölgeden alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Belarus Uyruklu Yahor Savich, saat 14.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1700 metre yükseklikteki pistten single atlayış yaptı. Savich, kalkıştan bir süre sonra Babadağ eteklerine düştü. Diğer pilotlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi. Arazinin sarp kayalıklar olması nedeniyle yaralı paraşütçü bulunduğu yerden indirilemeyince, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan bir askeri helikopter bölgeye sevk edildi. Saat 18.00 sıralarında olay yerine yaklaşan askeri helikopterden sarkıtılan ip yardımı ile helikoptere çekilen Yahor Savich, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Savich'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL - Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),