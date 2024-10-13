Yamaç Paraşütü İnişinde Çatıya Takılan Kişi Yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yamaç paraşütünün iniş sırasında çatıya takılması sonucu bir kişi yaralandı. 6 metre yükseklikten düşen M.B, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iniş sırasında yamaç paraşütünün takıldığı çatıdan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre M.B, yamaç paraşütüyle Kapısuyu mevkisinden Çevlik sahili istikametine atladı.
İniş sırasında yamaç paraşütü Çevlik Mahallesi'ndeki bir evin çatısına takılan M.B, yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düştü.
Yaralanan M.B, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.