YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE UÇARKEN YAPRAK SARMASI YEDİLER

TOKAT'ta düzenlenen Erbaa Gross Yamaç Paraşütü yarışlarında iki sporcu havada ilçenin coğrafi işaretli bağ yapraklarında yapılan sarma yedi.

TOKAT'ta düzenlenen Erbaa Gross Yamaç Paraşütü yarışlarında iki sporcu havada ilçenin coğrafi işaretli bağ yapraklarında yapılan sarma yedi.

Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Kale köyündeki 650 rakımlı Seyir Tepesi'nde 25 sporcunun katılımıyla yamaç paraşütü yarışı düzenlendi. Yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Seyir Tepesi mevkinden havalanan tandem pilotu İsmail Aras ve Canan Özenir gökyüzünde ilçenin coğrafi işaretli bağ yapraklarından yapılan zeytinyağlı yaprak sarması yedi. İkili o anları ise kameraya kaydetti. Havalandıktan kısa süre sonra yanında getirdiği yaprak sarması tabağını çantasından çıkaran İsmail Aras, "Biliyorsunuz Erbaa yaprağı ile meşhur, Türkiye'nin en iyi yaprağı burada" diyerek, tabağı beraber uçtuğu Canan Özenir'e verdi.