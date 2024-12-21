Yamaç Paraşütü ile Havalanan Genç Yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yamaç paraşütü ile havalanan Sedat Üner, ters rüzgar nedeniyle 20 metreden düştü. Yaralanan Üner, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi ve vücudunda kırıklar tespit edildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yamaç paraşütüyle havalanan Sedat Üner, rüzgara kapılması sonucu 20 metreden düşerek yaralandı.
İlçeye bağlı Çakırlı köyü yakınlarında arkadaşlarıyla birlikte yamaç paraşütü yapmaya giden Üner, paraşütünü hazırladıktan sonra havalandı.
Kısa süre sonra ters rüzgara kapılan Üner, paraşütüyle birlikte yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan Üner, olay yerine gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alınan Üner'in vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.