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Yamaç Paraşütçüleri Cumhuriyet'in 101. Yılını Kutladı

Yamaç Paraşütçüleri Cumhuriyet'in 101. Yılını Kutladı
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Bolu Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde yamaç paraşütçüleri, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında uçuş gerçekleştirdi. Paraşütçüler havada Türk bayrakları açarak coşku yaşattı.

Yamaç paraşütçüleri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bolu Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde uçuş yaptı.

Türkiye'nin birçok ilinden kente gelen yamaç paraşütü tutkunları, yıl dönümü etkinlikleri için parkın yakınındaki Örencik Yaylası'na çıktı.

Buradan atlayış gerçekleştiren paraşütçüler, havada açtıkları Türk bayraklarıyla 101. yıl coşkusunu yaşadı.

Etkinliği izlemek için gelenler de pilotlar eşliğinde yamaç paraşütünü deneyimledi.

Yamaç paraşütü pilotu Egemen Aydoğan, gazetecilere, yaklaşık 8 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını Abant semanlarında Türk bayrağı açarak kutladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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